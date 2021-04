Geldinstitut in Rheurdt : Volksbank an der Niers warnt vor Telefonbetrügern

Rheurdt Senioren, die größere Geldsummen abheben, erhalten Umschläge mit Hinweisen zu möglichen Betrugsversuchen. Im Zweifel solle die Polizei kontaktiert werden.

Betrüger versuchen immer wieder gerade ältere Menschen am Telefon hinters Licht zu führen und um ihr Erspartes zu bringen. Beim „Enkeltrick“ und beim „Falschen Polizisten“ geben Täter sich beispielsweise als nahe Verwandte oder Ordnungshüter aus und drängen die Opfer, hohe Geldsummen abzuheben und zu übergeben. Es sei dem Engagement und der Aufmerksamkeit der Beschäftigten der Volksbank an der Niers zu verdanken, dass kürzlich ein versuchter „Enkeltrick“ verhindert werden konnte. „Für die betroffenen Kunden und uns war das eine große Erleichterung“, berichtet Vorstandsmitglied Wilfried Bosch. „Unsere Kolleginnen und Kollegen an den Kassen und Schaltern werden regelmäßig für diese Themen sensibilisiert, denn die Betrugsmaschen werden immer raffinierter und schwerer zur durchschauen.“

In Kooperation mit der Kreispolizei Kleve hat die Volksbank an der Niers eine zusätzliche Art der Prävention eingeführt: An den Kassen der Volksbank sind spezielle Umschläge hinterlegt, die beim Abheben größerer Bargeldsummen an ältere Kundinnen und Kunden mit ausgehändigt werden. Ein Aufdruck auf dem Umschlag warnt in Form eines Fragebogens vor möglichen Betrugsversuchen. „Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind?“, heißt es zum Beispiel. Oder auch: „Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben?“ Wer mehr als zwei der Fragen mit „Ja“ beantwortet, solle sich sofort unter der Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung setzen.