Sevelener helfen : Spende für Send-a-smile

Sevelen Beim traditionellen Grillfest vor der Sommerpause hatten sich neben fast allen Sängern auch zwei Vertreter des Vereins „Send-a-smile“ (früher Sesmaroglo-Kids) eingefunden, um sich für die Spende zu bedanken, die der Chor dem Verein aus dem Erlös der Karfreitagsakton „Brot und Fisch“ hatte zukommen lassen.

Nach der symbolischen Übergabe eines Schecks über 2625 Euro, das echte Geld ist natürlich schon lange auf dem Konto des Vereins, erzählten Felix Goré und Jörg Zurhorst den Chormitgliedern noch einiges über die Arbeit des Vereins in Ghana. „Send-a-smile“ engagiert sich dort beim Bau eines Waisenhauses in der Nähe der Hauptstadt Accra mit angeschlossener Schule und Krankenstation. Die Kinder erhalten dort Unterkunft, Schulbildung, medizinische Betreuung und die Möglichkeit einer Berufsausbildung im Bereich Landwirtschaft. Ihnen wird dadurch der Weg in ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Der Chor hatte anschließend das sichere Gefühl, dass das mit dem Verkauf von Brot und Fisch und Spenden erwirtschaftete Geld wieder einmal einer sinnvollen Verwendung zugeführt wurde. Das Grillfest ging dann trotz widriger Witterungsbedingungen bis kurz nach Mitternacht weiter.