VVK Veert : Für närrisches Jubiläum geehrt

Veert Das war mal wieder eine Jahreshauptversammlung 2019 nach Maß. Der Vorstand war guter Dinge, das Jubiläumsjahr mit Festkettenträger Johannes Kubon war über die Maßen erfolgreich und auch der Kassierer konnte von positiven Zahlen berichten.

Eine rundum gelungene Jahreshauptversammlung des VVK Veert eben, was sich auch in einstimmigen Beschlüssen niederschlug. So wurden Nadine Kersten als 2. Vorsitzende und Thorsten Baum als Schatzmeister wiedergewählt. Für 2 x 11 Jahre Mitgliedschaft wurden zudem Franz-Josef Spolders und Werner Moll ausgezeichnet.