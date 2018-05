Geldern : Löschzug Herongen hat Partnerfeuerwehr in Bayern

Es war ein feierlicher Moment, als die Partnerschaft zwischen den Feuerwehrleuten aus Herongen und Zeil am Main offiziell besiegelt wurde. Foto: Feuerwehr

Geldern HERONGEN Wie kommt die Feuerwehr Herongen an Zeil am Main? Ganz einfach: Wenn ein langjähriger Feuerwehrkamerad den hiesigen Löschzug aus beruflichen Gründen verlässt, aber Freundschaften mitnimmt. So kam es, dass die Feuerwehrkameraden vom Löschzug Herongen - Norbert Hetgens und Gerhard Maesmanns - immer wieder bei Volker Winkelmanns neuem Zuhause waren und so auch seinen Eintritt in die dortige Feuerwehr Zeil am Main begleiteten. Mittlerweile ist Winkelmann 1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vorsitzender des Feuerwehrvereines und auch seine Tochter Tatjana aktive Feuerwehrfrau der dortigen Feuerwehr. Zeil am Main liegt zwischen Schweinfurt und Bamberg und hat 5726 Einwohner mit 122 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten. Löschzugführer Roger Ingenhaag: "Wir haben bereits vor einiger Zeit einen Besuch mit unserem Löschzug dort abgehalten, aber auch den bayrischen Kameraden haben wir Herongen und die Umgebung noch im vergangenen Jahr zeigen dürfen." So kam es nun zur offiziellen Partnerschaft der beiden Feuerwehren, die bei dem Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Zeil am Main (der Löschzug Herongen besteht seit 110 Jahren) besiegelt wurde.

Roger Ingenhaag und Peter Heykamps unterzeichneten im Namen des Löschzuges Herongen die Patenurkunde. Am letzten Wochenende im Juni feiert die Feuerwehr Zeil am Main mit der Bevölkerung, und fast der gesamte Löschzug Herongen nebst Frauen fährt dann zur viertägigen Festivität nach Zeil. Winkelmann freut sich darüber.

(RP)