Geldern: Bofrost-Werk und Kohlemeiler

Geldern STRAELEN Der April-Treff der Alten- und Rentnergemeinschaft (ARG) begann mit einem Gottesdienst in der Kirche, in dem Kaplan Ebbo Ebbing an den ersten Bischof von Münster, St. Liudger (742-809), und sein Wirken erinnerte. Anschließend versammelten sich die 75 Besucher im Gemeindehaus St. Peter und Paul zur Kaffeetafel des ARG-Teams. Als Gast wurde Kalli Geerkens vom "Freundeskreis Stadtarchiv", begrüßt. Aus der reichhaltigen Sammlung historischen Bild- und Filmmaterials zeigte er Dokumente aus der Zeit ab Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Dazu gehörten die Entstehung des Bofrost-Werkes in Straelen von 1977, Aktivitäten des Kirchenchores von St. Peter und Paul sowie des Cäcilia-Musikvereins. Ein besonderer Filmbeitrag mit Texten von Matthias Prangs war der komplette Aufbau eines Kohlemeilers zur Gewinnung von Holzkohle im Vlaßrather Bruch. Hier wurde eindrucksvoll die mühsame Arbeit des Köhlers geschildert. Das Mai-Treffen begann mit einem Gottesdienst in der Kirche. Kaplan Ebbing erinnerte an die Schriftsteller aus der Apostelgeschichte, wo es heißt "Alle verharrten einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern".

Im Gemeindehaus trafen sich 65 ältere Mitbürger zur Kaffeetafel und genossen den Auftritt des "Freizeitchores", der unter Leitung von Henny Tepoorten mit Volksliedern und Texten zum Frühling und zur "Heimat Straelen" erfreute. Das gemeinsame Singen von Liedern zum strahlenden Lenz rundete das Programm ab.

(RP)