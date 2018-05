Geldern: "Niersbäcker" eröffnet Café in Veert

Geldern VEERT Morgens sein Brötchen holen, Nachbarn treffen, vielleicht einen Kaffee trinken und darüber ins Klönen kommen, vergessen, dass die Lieben zu Hause auf Brötchen warten.... Tön Janssen, der "Niersbäcker", hat das Café im Ortskern von Veert übernommen und bietet gemeinsam mit seiner Frau Rosi Janssen all das. Am Freitag nach Christi Himmelfahrt war die Eröffnung. Unter anderem wünschten Ortsvorsteher Heinz Manten und Josef Dicks vom Heimatverein dem neuen Betrieb viel Erfolg.

Der "Niersbäcker" ist bereits seit fünf Jahren in Veert vertreten. Bisher an der Veerter Dorfstraße 7, jetzt neu an der Josefstraße 1. Bisher gab es nur eine Bäckerei mit Brotverkauf. Am neuen Standort wird zusätzlich das Café mit etwa 40 Sitzplätzen und einer großen Außenterrasse betrieben. Es werden frische Back- und Konditorwaren angeboten. Bäckerei und Café sind in der Woche von 6 bis 18 Uhr und am Wochenende von 6 bis 17 Uhr geöffnet.