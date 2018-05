Geldern: Erfolg für Straelener Hunde

Geldern

STRAELEN In den Westfalenhallen in Dortmund drehte sich alles um die beliebtesten Vierbeiner Deutschlands. Höhepunkt war die Europasieger-Ausstellung mit rund 8000 Rassehunden und Teilnehmern aus 35 Nationen. In der Rasse "Niederländisches Kooikerhondje" startete die Straelener Zuchtstätte "vom Veenufer" von Ursel Kehrbusch mit sieben Hunden in den verschiedenen Altersklassen. Das Urteil des Zuchtrichters Guido Schäfer lautete "vorzüglich" für alle sieben Hunde, fünf mal Platz eins und zwei mal Platz zwei. Von den Gruppensiegern errangen in den Ausscheidungen vier Hunde den Titel "Europasieger 2018". Der fünfte Titel geht in die Niederlande.