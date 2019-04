Handball : TV Issum rettet Sieg Nummer 15 ins Ziel

Marc Höhner hatte mit zehn Treffern großen Anteil am verdienten Heimsieg des TV Issum. Foto: Thomas Binn (binn)/Binn, Thomas (binn)

Issum Handball-Landesliga der Männer: Gastgeber bekleckert sich beim 26:24 (17:12) gegen den TV Walsum-Aldenrade nicht unbedingt mit Ruhm, festigt aber den vierten Tabellenplatz. Trainer Oli Cesa kritisiert einen „arroganten Auftritt“.

Von Stefan Mülders

Trotz phasenweiser klarer Dominanz machten es Issums Handballer gegen Walsum-Aldenrade spannender, als es nötig gewesen wäre. Immer wieder schlichen sich im Angriff Fehler ein, die die Gäste wieder heranbrachten. Die Abwehr stand zumeist sicher. Und auch Torhüter Jens Holsteg trug seinen Teil zum letztendlich knappen Erfolg bei.

„Das war in meinen Augen vor allem in der zweiten Halbzeit ein arroganter Auftritt“, schimpfte Trainer Oli Cesa hinterher trotz Saisonsieg Nummer 15. „Mir fehlte da der Wille, hier noch klarer in Führung zu gehen und rechtzeitig alles klar zu machen. Das war pomadig, wir sind nicht die Wege gegangen, die man gehen muss. Wir konnten am Ende froh sein, dass Walsum aus unseren Fehlern nicht mehr gemacht hat.“

Namen & Zahlen Marc Höhner präsentiert sich in Bestform TV Issum: Holsteg – Höhner (10), Teuwsen (5), M. Leenings (3/1), Schmetter (2), C. Leenings (2), Klaumann (2), Kaub (1/1), van Stephaudt, Jentjens, Lippkow (1), Hartges, Krahl. Saisonfinale: beim HC Wölfe Nordrhein II am Samstag, 4. Mai, 19 Uhr, Glückauf-Halle in Homberg.

In einer sehr temporeichen ersten Hälfte machten die Issumer von Beginn an noch klar, dass sie als Sieger die heimische Halle am Vogt-von-Belle-Platz verlassen wollten. Bereits nach acht Minuten sah Gästetrainer Jörg Schnier sich zur ersten Auszeit bewogen, sein Team lag zu diesem Zeitpunkt mit 1:4 im Hintertreffen. Der TVI hatte sich bis dahin mit einer starken Abwehr präsentiert und schnell und effektiv nach vorne gespielt.

Der Vorsprung wuchs weiter bis auf 7:2 und 8:4, ehe ausgerechnet eine Überzahlsituation für einen kleinen Bruch sorgte. Diese spielten die Issumer nämlich nicht gut aus, kassierten sogar zwei Tore. Auch danach fehlte plötzlich vorne das Tempo – die Begegnung drohte zu kippen. Oli Cesa zog die grüne Karte nach 20 Minuten.Anschließend lief es wieder besser. Schöne Spielzüge und Einzelaktionen wechselten sich ab. Die Gastgeber bauten ihre Führung bis zur Pause wieder auf fünf Tore aus.

Kurz vorher hatte sich Christoph Leenings glücklich schätzen können, „nur“ eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert zu haben. Für seinen Schubser aus vollem Lauf hätte er sich auch über eine Rote Karte nicht beschweren dürfen. Ein Zeichen für das kampfbetonte Spiel, das sich inzwischen entwickelt hatte. Den fälligen Siebenmeter wehrte Jens Holsteg ab.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Duisburger vom Anwurf an hellwach, während die Issumer etwa sieben bis acht Minuten brauchten, um wieder in die Begegnung zu finden. Danach hielt der Vorsprung – zumindest bis zur Mitte der Halbzeit. Da nämlich gelang es dem TV Issum kaum noch, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Pfosten, Latte, Torwart – alles im munteren Wechsel. Walsum-Aldenrade konnte bis auf ein Tor (22:21) verkürzen, was eine knappe Viertelstunde vor dem Ende eine spannende Schlussphase vermuten ließ.