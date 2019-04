Handball : SV Straelen verteidigt den Kreispokal

Straelen Die Regionalliga-Handballerinnen des SV Straelen laufen im Endspiel zu großer Form auf und schlagen den ASV Süchteln mit 43:28. Die Männer der Grün-Gelben verlieren im Halbfinale gegen den Turniersieger Adler Königshof.

(terh) Die Mannschaft von Thomas Floeth hat es geschafft. Schon wieder. Sie hat den Kreispokal gewonnen. In einem einseitigen Finale setzten sich die Blumenstädter gegen den Verbandsligisten aus Süchteln mit 43:28 durch. Deutlich enger war es im Halbfinale. Mit dem TuS Treudeutsch Lank hatte man dort einen richtig dicken Brocken aus dem Weg zu räumen. Vor wenigen Wochen war man diesem Gegner in der Meisterschaft noch unterlegen. Dem SVS gelang die Revanche. In zwei Mal 20 Minuten Spielzeit setzte man sich 22:18 (12:8) durch. „In der ersten Halbzeit haben wir die Begegnung klar bestimmt, dann jedoch ein wenig den Faden verloren“, so Floeth. 90 Sekunden vor Schluss hatte Lank die Chance, per Siebenmeter auf 19:20 zu verkürzen, scheiterte jedoch an Straelens gut aufgelegter Torfrau Melanie Schumann. Im Gegenzug machte der SVS den Finaleinzug klar.