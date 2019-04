Fußball : Schmeichelhafter Punkt für den SV Walbeck

Rinderns zweifacher Torschütze Daniel Beine versucht in dieser Szene sein Glück mit einem direkten Freistoß. Foto: Thomas Binn (binn)

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Die Elf vom Bergsteg gleicht gegen den Abstiegskandidaten SV Rindern erst in der Nachspielzeit zum 2:2 (1:2) aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Von den sechs Gelderland-Vereinen konnten gestern nur die Sportfreunde aus Broekhuysen dreifach punkten, die das Derby gegen den FC Aldekerk klar mit 6:1 für sich entschieden. Mit Glück holte der SV Walbeck einen Punkt gegen den SV Rindern, konnte damit zumindest etwas Nachbarschaftshilfe leisten. Denn für den Kevelaerer SV und die DJK Twisteden, die beide ihre Spiele verloren, hat sich die Situation weiter verschärft, nur noch zwei Punkte trennen die Teams vom Relegationsplatz. Der TSV Wachtendonk-Wankum verlor sein Heimspiel gegen den SV Biemenhorst mit 0:2.

Sportfreunde Broekhuysen – FC Aldekerk – 6:1 (0:1). Nach 15 Spielen ohne Niederlage war es dann doch eine harte Landung, die die Aldekerker nach ihrem Höhenfug in der Bezirksliga hinlegten. Zumal die Gäste noch mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen, stürzte man nach dem Wechsel mit einem halben Dutzend Gegentreffer förmlich ab. Die Führung, in der 18. Minute von Jimmy Altgen erzielt, war durchaus verdient, zumal die Gäste noch eine weitere gute Möglichkeit hatten. Dass das Spiel dann nach dem Wechsel völlig in die andere Richtung ging, hatte seine Gründe. Ein fragwürdiger Handelfmeter in der 54. Minute, den Leon Peun sicher unterbrachte, war der Anfang. Nur vier Minuten später das 2:1 durch Igor Puschenkow, der zehn Minuten später das dritte Broekhuysener Tor nachlegte. Als dann noch Mannschaftskapitän Stefan Herrschaft wegen Meckern Gelb-Rot (72.) sah, war es dann für die ohnehin schon personell etwas gebeutelten Gäste vorbei. Leon Peun (74.), erneut Puschenkow (77.) und Coen Aarts (87.) legten für die nun dominierenden Platzherren zum 6:1-Endstand nach. „Die Niederlage für uns ist in Ordnung, einige Entscheidungen hatten sicher Einfluss auf die Höhe“, bemerkte Aldekerks Trainer Marc Kersjes. „In der zweiten Hälfte ist bei uns der Knoten geplatzt, das war richtig gut.“, freute sich Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.

SV Walbeck – SV Rindern 2:2 (1:2). Das die Walbecker Elf in der Nachspielzeit durch einen von Rene Verbeek verwandelten Foulelfmeter noch ausgleichen konnte, war dem Umstand zu verdanken, dass die Gäste vor allem nach der Pause mehr als großzügig mit ihren Chancen umgingen. Gefällig begann Walbeck, ging durch ein Tor von Dennis Heyn verdient in Front, überließ aber dann den angriffstarken Gästen mehr und mehr das Feld. Ein berechtigter Elfmeter (21.) führte zum Ausgleich, kurz darauf die Führung der Gäste – beide Treffer erzielte Daniel Beine. Rindern hielt Walbeck im Spiel, weil der Gegner nicht nachlegte, am Ende kam noch Hektik mit zwei Platzverweisen auf, Walbeck sagte in der Nachspielzeit Dankeschön.

TSV Wa.-Wa. – SV Biemenhorst 0:2 (0:1). Jugend forscht, hieß es beim TSV, der mit zwei A-Jugendlichen im Spiel und drei Talenten auf der Bank antrat. Das wirkte sich vor allem offensiv aus. „Wir hatten eigentlich im ganzen Spiel keine klare Torchance“, meinte Trainer Marcel Blaschkowitz. Da waren dann die Gäste etwas effektiver, die jeweils vor und nach der Pause ihre Tore schossen.

SC Bocholt 26 – DJK Twisteden 3:2 (1:1). Unglücklich lief es für die Twistedener in Bocholt. In einer guten ersten Hälfte legten die Gastgeber in der 15. Minute vor, Kevin Mertens erzielte in der 38. Minute den verdienten Ausgleich. Mit einem Handelfmeter (65.), den Bocholt zur 2:1-Führung nutzte, und dem Platzverweis für Alexander Swaghoven wendete sich das Blatt zu Gunsten der Gastgeber. Die erhöhten in der 70. Minute auf 3:1. Für die DJK reichte es nur noch zum Anschlusstreffer von Marcel te Nyenhuis.