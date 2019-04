Handball : SV Straelen erlebt den Tag des offenen Tores

Straelen (terh) Handball-Verbandsliga der Männer: HSG Rot-Weiß Oberhausen – SV Straelen 37:30 (19:15). Auch aus Oberhausen kehrte der SV Straelen mit leeren Händen in die Blumenstadt zurück.

Die Rot-Weißen hatten den besseren Start in die Partie, gingen nach zehn Minuten mit 8:4 in Führung. Sie blieben auch anschließend am Drücker, bauten den Vorsprung bis auf 14:7 aus. Die Blumenstädter ließen sich aber nicht hängen, arbeiteten sich mit Tempo und Mut bis zum Pausenpfiff auf 15:19 heran. Diesem Rückstand hechelte man nach dem Seitenwechsel konsequent hinterher. „Wir hatten mehrmals die Chance, den Druck auf Oberhausen zu erhöhen, haben uns dann aber immer wieder Aussetzer geleistet“, ärgerte sich der SVS-Coach über schlampige Abschlüsse und unnötige technische Fehler. Der Gastgeber ließ sich nicht zweimal bitten und hatte keinerlei Probleme, den Sieg ins Ziel zu bringen. Nach 60 torreichen Minuten musste sich der SVS mit 30:37 geschlagen geben. Am kommenden Wochenende empfängt der Sportverein zum Abschluss die DJK St. Tönis. Die Blumenstädter wollen sich mit einem Sieg aus der Verbandsliga verabschieden.