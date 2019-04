Handball : Kantersieg: Issumer Frauen knacken erstmals die 30-Tore-Marke

Issum Handball-Landesliga der Frauen: TV Issum – HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg 30:14 (12:7). Ausgerechnet im letzten Heimspiel ist es den Issumer Handballerinnen zum ersten Mal in dieser Saison gelungen, die 30-Tore-Marke zu knacken.

Angesichts der starken Form, in der sich die Blau-Weißen zurzeit präsentieren, ist es fast schon schade, dass die Spielzeit in der kommenden Woche zu Ende geht. Hätte das Team von Anfang an so gespielt, wäre es nie in den Abstiegskampf verwickelt worden.