30 Tore in der Kreisliga A erzielt : Torschützenkönig Philipp Langer ausgezeichnet

Geldern Zum Auftakt der Kreisliga-A-Saison 2019/2020 wurde Philipp Langer vom SV Sevelen als bester Torjäger der abgelaufenen Saison ausgezeichnet. Vor dem ersten Ligaspiel der Sevelener gegen den GSV Geldern nahmen der Vorsitzende des Fußballkreises Kleve-Geldern, Edgar Borgmann, und der Vertreter des Fußballausschusses, Ralf Rösen, die Ehrung vor.

Philipp Langer setzte sich in der vorigen Saison in der Kreisliga A mit 30 Treffern in 26 Spielen die Krone auf. Aus diesem Anlass erhielt der Angreifer des SVS Sevelen nun einen Fußballschuh mit Widmung und einen Spielball. „Dies soll dann auch der Ansporn für die kommende Saison sein“, heißt es vom Vorsitzenden Edgar Borgmann. Denn auch in der Spielzeit 2019/2020 wird der beste Torjäger des Kreisliga-Oberhauses ausgezeichnet.