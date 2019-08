Aktuell beim TSV Nieukerk aktiv : „Wulle“ Steeger seit 30 Jahren Trainer – und kein Ende in Sicht

Nieukerk Die Karriere der Nieukerker Trainer-Ikone begann 1990. Bis heute hat er keine Pause zwischen zwei Trainer-Stationen eingelegt. Bei sieben Aufstiegen können zwei Abstiege vernachlässigt werden.

In der ganzen Zeit war er bei lediglich fünf Vereinen verantwortlicher Trainer. Eine Vereinstreue, die ihn auszeichnet und die einen Rückschluss über gute und erfolgreiche Arbeit zulässt. 336 Spiele des TSV Nieukerk coachte er an der Seitenlinie, beim TSV Wachtendonk/Wankum immerhin noch 306 Spiele. Bei 88 Partien saß er beim SV Sevelen und in jeweils 58 Partien beim TSV Weeze und Fortuna Keppeln auf der Trainerbank.

Sein Meisterstück lieferte er beim TSV Wachtendonk/Wankum ab. In der Saison 2001/2002 war ihm mit dem TSV Nieukerk der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Der Nachbarverein war zu der Zeit quasi „platt“. Gerade einmal zehn Spieler standen dem Club an der Niers noch zur Verfügung, als sich Udo Dindas voller Hoffnung an Steeger wandte. „Wulle“ ließ sich auf den Deal ein, einen Neustart zu versuchen. Die Bedingung: Dindas und auch Steeger selbst sollten versuchen, Spieler zu mobilisieren. Sechs Wochen Probezeit wurden ausgehandelt. „Am Ende der sechs Wochen hatte ich 40 Spieler und Wa./Wa. konnte noch eine zweite Mannschaft melden“, sagt Steeger. Und nun zum Meisterstück: Er marschierte von der Kreisliga C bis in die Bezirksklasse durch und hielt die Mannschaft drei Jahre in dieser Spielklasse, bis er zum TSV Weeze wechselte. „Ich hatte damals Glück. Nassifou Bouraima, ein Flüchtling aus Togo, spielte im zweiten Jahr für uns. Ein super Fußballer. Der brachte noch zwei Freunde mit, ebenfalls bärenstarke Fußballer.“ Zum Abschied wurde er gemeinsam mit seiner Frau in einer Stretch-Limo zum Auswärtsspiel nach Hinsbeck chauffiert.