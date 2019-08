Reiterverein Graf von Schmettow : Weezer Reiter gewinnen Gründerwettbewerb

Weeze Großer Bahnhof beim Reiterverein Graf von Schmettow: die Deutsche Reiterliche Vereinigung zeichnete den ländlichen Verein aus.

Was die Auszeichnung FN anbelangt, so beinhaltet diese neben der Neugründung auch die Umstrukturierung von bestehenden Schulbetrieben. Damit hatten sich die Weezer Vorstandsmitglieder Urte Freericks, Ilona Jakobs und Monika Peters seit dem Frühjahr 2018 ausgiebig beschäftigt, eine schriftliche Bewerbung bei der FN eingereicht, pädagogische Konzepte erarbeitet, einen umfangreichen Businessplan erstellt und ihre Ideen persönlich in Warendorf vorgestellt.

„Mit der Auftaktveranstaltung im November 2018 in Münster begann ein interessantes Jahr“, sagt Monika Peters. Denn für die bundesweiten zehn Gewinner folgten Treffen mit den zehn Vorjahresgewinnern, Projektgruppentreffen und diverse Fortbildungen. Neben vielen wertvollen Informationen durch die Fachberater der FN, praktischen Ideen zur Gestaltung des Kinderreitunterrichtes waren es vor allem die hierbei entstandenen persönlichen Kontakte, die so hilfreich für die tagtägliche Vereinsarbeit waren, bestätigen die Vertreter des Weezer Vereinsvorstandes mit Blick auf das nächste Projektgruppentreffen. Dieses wird Mitte September 2019 in Norddeutschland stattfinden. „Gut, dass der Termin nicht so knapp vor unserem Hallenjugendturnier am 12. und 13.Oktober dieses Jahres ist, denn dafür sind wir bereits schon wieder in den Vorbereitungen und auch Ehrenamtler müssen mal schlafen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Tanja Heimes augenzwinkernd. Zum Ende der Veranstaltung begrüßte Thomas Ungruhe noch das neue Weezer Schulpony Lilly, das im Zuge des Ponygründerwettbewerbes in der Vereinseinlage auf Vorselaer in Weeze hinzugekommen war. Zur Feier des Tages stand Lilly mit den anderen Schulpferden und –ponys mit weiteren Weezer Privatpferden stolz Spalier. Sie waren allesamt hervorragend herausgeputzt durch die kleinen und großen Weezer Reiter. „Ein emotionaler Moment für eine besondere Auszeichnung“ sagte Peters abschließend.