American Football : Schnuppertraining bei den Kevelaer Kings

Kevelaer Sommerzeit bedeutet bei den Kevelaer Kings immer „Tryout“-Zeit. Wie in jedem Sommer laden die „Kings“ auch in diesem Jahr wieder zu einem Probetraining auf der Sportanlage des Union Kervenheim ein.

Am 1. September können männliche und weibliche Jugendliche wie Erwachsene ganz unverbindlich den American Football ausprobieren.

Während des „Tryouts“ geht es allerdings nicht darum, sich sofort einen Helm aufzusetzen und drauf los zu spielen. Die Teilnehmer werden verschiedene Stationen durchlaufen, an denen sie einen kleinen Einblick in die verschiedenen Positionen und deren Aufgaben erhalten werden. Dabei geht es ebenso darum, eine Passroute zu laufen, den ovalen Ball zu fangen oder einen Dummy mit der richtigen Technik zu tacklen. Neben zahlreichen Coaches werden aktive Spieler der Kings dabei sein und sich den Gruppen anschließen, so dass jederzeit die Möglichkeit des Dialogs besteht.