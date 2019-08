Oberligist SV Straelen : SV Straelen: Jan Bekkema ist weg – Thomas Geist kehrt zum SVS zurück

Straelen Am Wochenende wurde über die Personalie bereits auf der Straelener Platzanlage gesprochen, nun ist sie offiziell: Jan Bekkema, der zweite Torwart beim SV Straelen, hat den Oberligisten bereits nach wenigen Wochen wieder verlassen.

Zudem teilte der Oberligist mit, dass ein altbekanntes Gesicht nach Straelen zurückkehrt ist: Thomas Geist. Er war jahrelang Jugendtrainer beim SVS und ist derzeit noch in Diensten des Moerser Bezirksligisten FC Meerfeld. 2014 war er zuletzt als Verantwortllicher der A-Jugend an der Seitenlinie der Grün-Gelben aktiv. Er wird sich ab sofort wieder um die A-Jugend des Oberligisten kümmern, die in den Vorjahren regelmäßig in der Niederrheinliga spielte, zuletzt aber nur Fünfter in der Leistungsklasse wurde. „Hermann Tecklenburg, den ich seit vielen Jahren kenne und mit dem ich mich immer zwischendurch mal ausgetauscht habe, hat mich angerufen und gefragt, ob ich helfen könnte, weil die vorige Saison bei der A-Jugend nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat“, sagt Geist. „Nun bin ich wieder dabei, und werde versuchen, das Beste herauszuholen.“ Das Beste wäre in dem Fall der Aufstieg in die Niederrheinliga. „Wir wollen in der Leistungsklasse oben mitspielen“, sagt der neue SVS-Jugendtrainer. „Der Kader ist groß und gut genug, um das Ziel zu erreichen.“ Sein Trainer amt beim FC Meerfeld wird Geist aber weiterhin parallel ausüben.