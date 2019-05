Fußball : Saisonabschluss für „Wido“ und Walbeck

Walbeck/Winnekendonk Der Spielplan sieht lösbaren Aufgaben für beide Frauen-Mannschaften zum Ausklang einer langen Saison vor.

Niederrheinliga: SV Walbeck - SpVgg Steele (So. 13 Uhr) Das letzte Saisonspiel bestreitet die Walbecker Frauenmannschaft am heimischen Bergsteg. Damit geht eine turbulente Saison mit Höhen und Tiefen zu Ende. Speziell in der Rückserie war jedoch ein stetiges Bergauf zu verzeichnen. Das letzte Heimspiel vergangenen Sonntag mit einem 9:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg wäre sicher schon ein schöner Abschluss gewesen, doch im letzten Spiel gegen die Gäste aus Steele gibt es noch einen Anreiz für die Heimelf. Im Falle eines Erfolges kann sich die Mannschaft um einen Tabellenplatz verbessern, denn es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass Jägerhaus Linde gegen Eintracht Solingen gewinnen wird. In der torreichsten Begegnung des letzten Sonntag verloren die Steeler ihre Begegnung beim SV Hemmerden mit 4:8-Toren, was dann schon ein wenig überraschend war. Schließlich stand der Tabellenvierte Steele, der bis dato erst 28 Gegentore in der laufenden Saison kassierte, nicht in Verdacht, zur Schießbude der Liga zu gehören. Da wird es für den SV Walbeck schon schwierig werden, die Gäste aus Essen richtig einzuschätzen.

Landesliga: Viktoria Winnekendonk - GSV Moers II (So, 13 Uhr) Es ist angerichtet bei den Winnekendonker Damen. Natürlich ist das eine oder andere Gläschen Sekt schon getrunken worden, schließlich ist der Aufstieg bei der Viktoria schon länger unter Dach und Fach, doch am Sonntag soll nach der Begegnung gegen die Zweitvertretung vom GSV Moers dann auch eine offizielle Meisterfeier stattfinden. Die Moerser, die so gerade dem Abstieg von der “Schüppe“ gesprungen sind, können, wie schon der Meister in den letzten Spielen, befreit aufspielen. Sprich, frei von allen taktischen Zwängen sollte in dieser Begegnung die Freude am Fußballspielen im Vordergrund stehen und die Heimelf sollte ihre vorerst letzte Begegnung in der Landesliga genießen, bevor in der kommenden Saison höhere Aufgaben in der Niederrheinliga auf das Team warten. So kann man sich an dieser Stelle dann auch ausnahmsweise eine Prognose zum Spielausgang ersparen. Winnekendonks Trainer Uli Berns, der bei aller Begeisterung über die vergangenen Serie verständlicher Weise öfter mal auf die Euphoriebremse treten musste, sei aber gesagt: „Zum Abschluss wird’s ein Sieg.“