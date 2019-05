Tennis : TC Veert: Klassenerhalt gesichert

Veert Tennis Niederrheinliga Herren 65: DJK Holzbüttgen - Blau-Weiß Veert 4:5 (3:3). Mit einer starken kämpferischen Leistung im entscheidenden dritten Doppel sicherten sich Veerts Herren 65 den zweiten Sieg im zweiten Spiel und haben damit den Klassenerhalt in der Niederrheinliga schon jetzt erreicht.

Bei kühlen Temperaturen und mehreren Regenunterbrechungen mussten fand die Begegnung in Holzbüttgen statt. In der ersten Runde konnte nur Freddy Tripp einen Sieg herausholen (6:4/6:1). Neben dem unglücklichen Spielabbruch gab es noch eine chancenlose Niederlage von Karl Langenstein (1:6/1:6). In der zweiten Runde aber war auf Heiner Lettmann wieder Verlass (6:2/6:2). Chris Vieten zeigte zwar eine starke Leistung, hatte aber seinem deutlich stärkeren Gegner dann doch nicht genug entgegen zu setzen (3:6/3:6). Bruno Diebels musste nach gewonnenem ersten Satz noch in den Match-Tie-Break und setzte sich hier nach langem Kampf äußerst knapp durch (6:2/6:7/16:14). Mit diesem 3:3 war in den Doppeln also noch alles möglich, wenngleich die Veerter ihre Paarungen verletzungsbedingt neu zusammenstellen mussten.