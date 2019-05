Tennis : Straelens Tennis-Herren 70 ohne Siegchance

STRAELEN Unterstützt durch verletzungsbedingte Ausfälle konnten die rüstigen Sportler kein Paroli bieten.

Tennis 1. Verbandsliga Herren 70: Blau-Weiß-Gold Straelen – Blau-Weiß Kamp-Lintfort II 0:6. Mit einer Niederlage gegen die favorisierten Lintforter hatten Straelens Tennisherren 70 bereits gerechnet. Warum sie so ausfiel, erklärt Mannschaftsführer Jakob Berghs so: „Wir mussten heute und voraussichtlich auch im nächsten Spiel auf unsere Stammspieler Günter Pasch und Werner Camps verzichten.“ An ihrer Stelle rückten Herbert Herzberg (1:6/2:6) und Werner Roosen (1:6/1:6) in die Mannschaft und waren in ihren Einzeln chancenlos. Auf den vorderen Positionen hielt auch nur Hans-Werner Verweyen einigermaßen dagegen, unterlag dennoch mit 4:6/3:6. An Position eins war auch Berghs ohne Chance (1:6/0:6).