American Football : Kevelaer Kings feiern ihren ersten Saisonsieg

Kevelaer In einer hitzig geführten Partie kehrten die Kevelaer Kings beim Auswärtsspiel gegen Wittenschlick Figting Miners als Gewinner zurück.Trainer René Artz sprach seinem Team ein Riesenkompliment aus.

Das erste Auswärtsspiel der Verbandsliga-Saison führte die Kevelaer Kings in die Nähe von Bonn zu den Witterschlick Fighting Miners. Zu Beginn des Spiels sicherte sich die Defense einen Fumble der Gastgeber und holte sich somit das Angriffsrecht. In der folgenden Serie nutzte die Offense dies sofort aus und die „Kings“ gingen durch ein verwandeltes Field Goal von Milan Zielinski mit 3:0 in Führung.