Tennis : Issums Tennis-Herren 65 beweisen Nervenstärke

Issum Tennis 1. Verbandsliga Herren 65: Blau-Weiß Issum – TSG Benrath 5:4 (3:3). Hatten Issums Herren 65 am ersten Spieltag noch mit ihren Doppeln großes Pech und durch drei Niederlagen die Führung verloren, so hatten sie diesmal in einem hart umkämpften Spielverlauf die Nase knapp vorn.

Die erste Runde hatten die Gäste ganz auf ihrer Seite. Wolfgang Machost (3:6/0:6) und Hartmut Meyer (0:6/0:6) waren in zwei Sätzen klar unterlegen, Norbert Bocian musste nach gewonnenem ersten Satz in den Match-Tie-Break und am Ende ebenfalls seinem Gegner gratulieren (6:2/5:7/7:10). Dafür lief es in der zweiten Runde wesentlich besser für die Issumer. Hans-Wilhelm Canders lag bereits klar in Führung, als sein Gegner aufgab (6:3/1:0). Donald Heep (6:3/6:2). Dieter Rometsch (6:0/6:4) legten mit weiteren Siegen nach und verschafften damit wieder eine hoffnungsvolle Ausgangslage vor den Doppeln.