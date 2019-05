Leichtathletik : Kinderleichtathleten mit Bestleistungen

Nieukerk TSV Nieukerk blickt auf ein gelungenes „Hans-Beins Gedächtnis-Sportfest“ mit mehr als 250 Teilnehmern zurück.

Mehr als 250 Teilnehmer konnte der Veranstalter, die Leichtathletikabteilung beim TSV Nieukerk, beim Hans-Beins-Gedächtnissportfest am Wochenende bei bestem Wettkampfwetter begrüßen. Ein großer Teil der gemeldeten Athleten kommen aus der Altersgruppe der Sechs- bis Neunjährigen, der Kinderathleten. Diese konnten in bis zu vier Disziplinen ihr Können und ihre Fähigkeiten im Mannschaftswettbewerb unter Beweis stellen. Die logische Folge war, dass es sich bei den Siegerehrungen der erfolgreichsten Mannschaften häufiger auf dem Siegerpodest knubbelte.

In den etwas älteren Jahrgängen waren vor allem die Altersklassen von zehn bis 14 Jahren bärenstark besetzt. Spitzenergebnisse erzielten dabei die Mädchen des ASV Köln im Hürdenlauf. Olivia Riedel wurde nach 80 Metern mit 12,13 Sekunden gestoppt, Mia Schmitz über die 60-Meter-Distanz nach 10,41 Sekunden.

Beim TSV Nieukerk werden nach dem Konzept der Spiele-Leichtathletik die Kinder ab dem sechsten Lebensjahr über Jahre hinweg betreut, trainiert und an die klassischen, olympischen Disziplinen herangeführt.

In der gleichen Altersklasse erkämpfte sich die Nieukerkerin Robina Gerritzen einen Podestplatz. Beim Ballwurf landete das Sportgerät nach 37 Metern, was gleichzeitig Platz zwei bedeutete.

Lokalsport : VfL-Nachwuchs sammelt Medaillen in Nieukerk

Ebenfalls in der Siegerliste konnte sich Jan Erik Bork im Weitsprung und Marina Koblenz im Kugelstoßen eintragen.

In der Disziplin Weitsprung der männlichen Jugend U18 musste sich Lokalmatador Alex Bledzki nur einem Springer vom ASV Köln geschlagen geben. Bledzki landet nach 5,87 Metern in der Grube. Ihm fehlten 20 Zentimeter zum ersten Platz. Bledzki war wenig später an der Hochsprunganlage zu finden, bewies dort ebenfalls sein Talent und erzielte mit einer übersprungenen Höhe von 1,64 Meter einen persönlichen Rekord.