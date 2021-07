Jugendfußball : Schwarz-Weiß 06 träumt von Niederrheinliga

Düsseldorf Die C-Jugend aus dem Volksgarten will Historisches für den Verein schaffen. Grundlage dafür ist eine besondere Idee des Fußballverbands Niederrhein in Folge der Coronakrise, die auch den jungen Kickern schwer zu schaffen macht.

Von Marcus Giesenfeld

Da die vergangene Saison im Jugendbereich coronabedingt ohne Wertung abgebrochen wurde, ließ sich der Fußballverband-Niederrhein etwas einfallen. Vereine konnten sich für die nun anstehende Saison 2021/2022 mit ihren Mannschaften sowohl auf Kreis- aber auch Verbandsebene um einen Aufstieg in eine nächst höhere Spielklasse bewerben, sofern die jeweilige Mannschaft bestimmte Voraussetzungen erfüllte.

Einerseits soll so den talentierten Jahrgängen in den Vereinen nach einem quasi verloren gegangenen Jahr doch noch die Chance gegeben werden, in eine Spielklasse aufzusteigen, für die sie sich unter normalen Bedingungen realistischer Weise hätten qualifizieren können. Andererseits erhoffen sich die Funktionäre dadurch auch, ein möglichst homogenes Leistungsniveau in den einzelnen Ligen zu schaffen.

Am Niederrhein bewarben sich beispielsweise insgesamt acht Vereine für vier zusätzliche Startplätze in der C-Junioren Niederrheinliga, die von zwei auf drei Staffeln ausgeweitet wird. Unter den Bewerbern befinden sich mit dem DSC 99 und Schwarz-Weiß 06 auch zwei hiesige Vertreter. Beide Teams spielen nun Ende August in einer Play-off Runde mit einem Hin- und einem Rückspiel gegen den SC Kapellen (DSC 99) beziehungsweise den SV Bedburdyck Gierath (Schwarz-Weiß 06) um den Aufstieg in die Verbandsklasse.

Speziell bei Schwarz-Weiß 06 fiebert man den Aufstiegsspielen entgegen. Es wäre das erste Mal, dass sich eine Jugendmannschaft des Klubs für die Niederrheinliga qualifiziert „Wir sind unendlich dankbar dafür, doch noch die Chance zu erhalten“, sagt Rafael Arndt. Er gehört zum Trainerstab des erfolgreichen Jahrgangs 2007, der mit der Teilnahme an der Niederrhein-Spielrunde für D-Junioren in der Saison 2019/2020 und der Qualifikation für die C-Jugend-Leistungsklasse 2020/2021 die Voraussetzungen für eine Bewerbung erfüllte.

Dass auf dem Buga-Gelände junge Nachwuchsfußballer unter Cosics Anleitung große Entwicklungssprünge machen, ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Einige der besten Spieler sind inzwischen in die Nachwuchsleistungszentren der Fortuna und von Rot-Weiss Essen gewechselt. Für die anstehenden Aufstiegsspiele stehen Rafael Arndt daher nur 13 Spieler zur Verfügung. Doch davon lässt sich der Übungsleiter ebenso wenig einschüchtern wie von der Qualität des Gegners, den man aus Aufeinandertreffen zu D-Jugendzeiten noch sehr gut kennt. „Das ist der mit Abstand stärkste Gegner, den wir bekommen konnten. Aber unsere Jungs haben schon oft gezeigt, zu was sie mit Team- und Kampfgeist fähig sind. Wir freuen uns auf diese Spiele“, so Rafael Arndt.