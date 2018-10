SV Straelen verliert vor Saison-Rekordkulisse

Riesentalent: Für Deutschlands U21-Nationaltorhüter Moritz Nicolas sprang am Samstag der gerade einmal 16-jährige Jan Jakob Olschowsky ein. Er musste sich nur in dieser Szene geschlagen geben, als Patrick Ellguth (nicht im Bild) per Kopf das zwischenzeitliche 1:1 markierte. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Fußball-Regionalliga: Vor der Rekordkulisse von 1640 Zuschauern überzeugt der SV Straelen über weite Strecken gegen die U 23-Auswahl der Borussia, hat aber am Ende mit 1:2 (0:1) das Nachsehen. Yodan Kim sieht die Rote Karte.

Der Höhenflug des SV Straelen in der Regionalliga West ist vorerst gestoppt worden. In einer packenden und zum Teil hitzig geführten Partie unterlagen die Gastgeber nach großem Kampf knapp mit 1:2 (0:1) gegen die U 23-Auswahl von Borussia Mönchengladbach.

Der Zuschauerandrang rund um die Römerstraße war enorm, so dass sich vor dem Stadion riesige Schlangen bildeten. Als die Partie bereits eine Viertelstunde alt war, strömten immer noch Zuschauer ins Stadion. „Die Zuschauer müssen bei solchen Spielen in der Regionalliga einfach früher zum Stadion kommen. Es reicht nicht mehr aus, wie in der Vergangenheit zehn Minuten vor dem Anpfiff vor Ort zu sein“, erklärte Stadionsprecher Norbert Peters, der die Saison-Rekordkulisse von 1640 Zuschauern vermelden durfte. Die Rahmenbedingungen für ein Fußballfest hätten also besser nicht sein können.