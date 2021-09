Fußball-Regionalliga : Ein Punkt für sprachlosen SV Straelen

Straelen Fußball-Regionalliga: Gäste kassieren bei der U 23-Auswahl des FC Schalke 04 späten Ausgleich zum 1:1. Nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge wird Trainer Benedict Weeks nervös und verpasst seinen Spielern einen Maulkorb.

„Gegen Schalke werden wir ein anderes Gesicht zeigen“, hatte Weeks am Samstag nach der 0:4-Heimschlappe gegen Preußen Münster versprochen. Ein anderes Gesicht zeigten seine Spieler tatsächlich. Immerhin ließen die Grün-Gelben im Parkstadion Grundtugenden wie Einsatzwillen und Kampfbereitschaft erkennen – mehr allerdings auch nicht.

Gravierende Veränderungen in der Startelf gab es keine. Auf links verteidigte der kleine Japaner Toshiaki Miyamoto, Tobias Peitz spielte für den verletzten Fabio Ribeiro im defensiven Mittelfeld. Und im Angriff vertraute Weeks auf Torjäger Cagatay Kader mit Timo Mehlich als hängender Spitze an seiner Seite.

Zum Geschehen auf dem Platz: Den besseren Start erwischten die Gäste und erspielten sich in den Anfangsminuten erste Möglichkeiten durch Noah Holtschoppen und Kader. Den Knappen gelang es, das Spiel zu beruhigen und besser in den Griff zu bekommen. Schnappatmung in der Straelener Defensive nach 20 Minuten: Robin Udegbe konnte zunächst einen Schuss auf sein Tor abwehren. Der Ball landete auf dem Kopf von Rufat Dadashov, der nur den Querbalken traf.