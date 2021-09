Fußball-Kreisliga A : TSV Weeze II rückt auf Platz zwei vor

Weeze Fußball-A-Ligist TSV Weeze II hat nach dem 1:0 gegen den TuS Kranenburg bereits zwölf Punkte auf seinem Konto und verbessert sich auf Platz zwei.

Von Per Feldberg

Der TSV Weeze II steuert in der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1, weiter auf Erfolgskurs. In einer vorgezogenen Partie des sechsten Spieltags bezwang die Mannschaft am Donnerstag den Tus Kranenburg mit 1:0 (1:0) und verbesserte sich mit jetzt zwölf Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. Das Tor des Abends erzielte Torjäger Stephan Gorthmanns bereits nach 17 Minuten.