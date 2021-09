Handball : Handball-Teams des SV Straelen vor hohen Hürden

Straelen Die Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen planen in Essen-Überruhr den ersten Saisonsieg ein. Die Landesliga-Männer rechnen in Xanten mit einem heißen Tanz.

Er setzt darauf, dass sein Team eine ähnlich starke Leistung auch am Sonntag ab 16 Uhr in Essen bei der Reserve der SG Überruhr abrufen wird. „Wir wollen definitiv nicht mit leeren Händen zurückkehren, um gar nicht erst unter Druck zu geraten“, so Straelens Trainer. Überruhr verlor sein erstes Saisonspiel mit 18:24 in Biefang. Zur Pause hatte die SG noch mit 11:10 in Führung gelegen. Danach lief nur noch wenig zusammen. Ähnlich wie in der vergangenen Saison, als die Essenerinnen als Aufsteiger in der für sie neuen Liga schwer zu kämpfen hatten. Unter anderem gegen den SV Straelen, der damals einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feierte. „Das ist schon lange her. Die Karten werden neu gemischt“, sagt Floeth.