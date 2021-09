Fußball-Regionalliga : Rudi Zedi lässt keine Ausreden gelten

Straelen Fußball-Regionalliga: Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge ist der SV Straelen nur noch graues Mittelmaß. Der Sportliche Leiter appelliert vor dem Gastspiel auf Schalke an die Mannschaft, endlich wieder Einsatzwillen zu zeigen.

Quo vadis, SV Straelen? Mit einem furiosen Start mit drei Siegen in Folge, darunter ein 4:1-Triumph an der Essener Hafenstraße, hatte sich die Mannschaft um Trainer Benedict Weeks vorübergehend sogar an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga katapultiert. Doch dieser unerwartete Höhenflug scheint der Mannschaft nicht allzu gut bekommen zu sein. Denn was in den nächsten vier Spielen folgte, war äußerst ernüchternd. Gerade einmal ein Punkt bei einem bescheidenen Torverhältnis von 2:10-Treffern – mit dieser Bilanz ist die Mannschaft zunächst einmal in die bedeutungslosen Regionen der Tabelle abgerutscht.