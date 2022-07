Fußball : Torreiches Duell der beiden Aufsteiger

Kevelaer Bezirksligist Kevelaerer SV überzeugt trotz der 2:7-Niederlage gegen den Oberligisten SV Sonsbeck. Jona Wassen erzielt beide Treffer für den Gastgeber.

Der erste Auftritt des Fußball-Bezirksligisten Kevelaerer SV in der Vorbereitung auf die neue Saison hat schon einmal Lust auf mehr gemacht. Der Gastgeber musste sich zwar am Samstag im Duell der Aufsteiger mit 2:7 (0:4) gegen den Oberligisten SV Sonsbeck geschlagen geben, lieferte dabei aber speziell in der zweiten Halbzeit eine starke Vorstellung. „Abgesehen von der Tatsache, dass wir fünf klare Chancen ausgelassen haben, bin ich mit unserer Leistung im ersten Testspiel schon sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit konnte man schon sehen, dass Sonsbeck zwei Klassen höher spielt. Aber insgesamt sind wir etwas unter Wert geschlagen worden“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak, der unter anderen die A-Junioren Ben Janssen und Phil Willems jeweils eine Halbzeit lang einsetzte.