American Football : Longhorns treten in Hildesheim an

Longhorns treten in Hildesheim an

Langenfeld Die Langenfelder Footballer haben Samstag das nächste Topspiel vor der Brust: Die Longhorns, Tabellenführer der 2. German Football League, treten bei den drittplatzierten Hildesheim Invaders an.

Besser hätte es für die Langenfeld Longhorns in dieser Saison der 2. German Football League (GFL 2) bislang nicht laufen können: Der Sieg gegen die Lübeck Cougars am vergangenen Samstag war der fünfte Erfolg im fünften Spiel. Mit 10:0 Punkten führt das Team von Headcoach Michael Hap weiter die Tabelle an. Beim Spitzenspiel gegen die Lübecker bewiesen die Longhorns Moral und drehten nach einem 7:21-Rückstand das Spiel und siegten mit 35:27.

Es ist erst das dritte Duell der Langenfelder mit den Invaders. In der Saison 2009 trafen beide Teams in der GFL 2 aufeinander. Die Longhorns gewannen seinerzeit beide Partien – 37:6 und 49:0. So klar dürfte es am Samstag wohl nicht werden.