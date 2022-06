Fußball-Regionalliga : SV Straelen holt Harouz und spielt bei der Fortuna

Said Harouz kommt vom Regionalligisten SC Wiedenbrück. Foto: FuPa

Straelen Der Neuzugang könnte Kevin Lunga auf dem rechten Flügel ersetzen. Das für Sonntag geplante Spiel gegen den Zweitligisten muss nach Düsseldorf verlegt werden.

Fußball-Regionalligist SV Straelen hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Angreifer Said Harouz kommt vom Ligarivalen SC Wiedenbrück, ist aber am Niederrhein kein Unbekannter. Der Düsseldorfer mit marokkanischen Wurzeln wurde in der Jugend der Fortuna ausgebildet. Der mittlerweile 25-Jährige sammelte seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich bei den Oberligisten VfB Hilden und TSV Meerbusch.

Nach einer Station beim VfB Homberg schaffte Harouz in der abgelaufenen Saison endgültig den Sprung in die Regionalliga. In Wiedenbrück kam er in 29 Saisonspielen zum Einsatz und überzeugte mit fünf Treffern sowie sechs Torvorlagen. Der Angreifer fühlt sich auf dem rechten Flügel besonders wohl und könnte damit die Nachfolge von Kelvin Lunga antreten, der zu RW Oberhausen gewechselt ist.