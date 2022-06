Aufbruchstimmung in Wetten : Ein Tennis-Verein mit ganz viel Herzblut

„Mensch, ist das schön hier“: Ein Blick auf die Tennisanlage des SV Union Wetten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Vor gerade einmal acht Jahren drohte der Abteilung des SV Union Wetten das Aus. Heute steht der Verein besser da als je zuvor. Ein Teil des Dorflebens findet auf der Platzanlage statt – und die Nachwuchsabteilung wächst rasant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Natur hatte sich einen Ascheplatz der Tennisabteilung des SV Union Wetten vor Jahren bereits zurückerobert. Ein kleines Wäldchen war auf dem Court entstanden, immerhin wurde das dritte Feld nicht mehr benötigt. Ein trauriges Bild. Die 1983 gegründete Tennisabteilung schien ihrem Ende entgegen zu taumeln. „Die Tennisabteilung und die Platzanlage befanden sich gewissermaßen im Dornröschenschlaf. Es gab nur noch eine Handvoll Leute, die aktiv Tennis spielten. Die tollen Jahre waren vorbei“, erinnert sich Marcel Deinert, der heute Abteilungsleiter der Tennisspieler ist. Anfang der Zehnerjahre lagen sogar schon Pläne auf dem Tisch, den dritten Ascheplatz umzuwidmen.

Doch 2014 drehte sich das Blatt. Eine Gruppe um Marcel Deinert und Claudia Straaten, die damalige Jugend- und Sportwartin, trat an, um der Abteilung neues Leben einzuhauchen. „Wir mussten und wollten Aufbauarbeit leisten“, sagt Deinert, der dem Tennissport schon seit Jahrzehnten verbunden ist und die ersten Schritte im Weißen Sport bei der Klever Tennisvereinigung Rot-Weiß ging. Als Trainer wurde Guido Driess an Land gezogen, der auch beim TC Hartefeld in Geldern die Kinder und Jugendlichen betreut.

Info Abteilung eines großen Breitensportvereins Überblick Der Sportverein Union Wetten wurde 1921 gegründet und zählt heute knapp 1000 Mitglieder. Der Klub umfasst acht Abteilungen: Fußball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Einrad, Gymnastik, Laufen und der übergreifende Jugendbereich. Angebot Wer Mitglied werden oder an einer Probetrainingseinheit teilnehmen will, kann sich per E-Mail an tennis@sv-union-wetten.de wenden. Erwachsene zahlen 115, Kinder 64 Euro im Jahr. Familien sind für 268 Euro im Jahr dabei. Training Eine Trainingseinheit bei Guido Driess kostet 28 Euro. Probestunden sind möglich. Claudia Straaten bietet kostenloses Bambinitennis für Kindergartenkinder an.

Mit Probetrainingseinheiten, Jugendtagen und offenen Armen empfingen die Verantwortlichen Interessierte. „Es ist uns recht zügig gelungen, den Nachwuchsbereich wiederzubeleben. Kinder sind sehr einfach für den Tennissport zu begeistern. Und unser Angebot hatte sich im Dorf schnell herumgesprochen“, so Deinert. Mit den Kindern kamen häufig auch die Eltern, bisweilen sogar die Großeltern. Genauso hatte es sich der Abteilungsleiter vorgestellt: „Wenn wir als Klub langfristig bestehen wollen, müssen wir ein Familienverein sein, in dem sich alle Generationen wohlfühlen.“

Mit den neuen Aktiven konnte auch die Infrastruktur ins Auge gefasst werden. „Der dritte Platz war uns natürlich ein Dorn im Auge. Daher haben wir das Feld 2015 mit extrem viel Eigenleistung aufbereitet und wieder für den Spielbetrieb fitgemacht. Da haben wir Herzblut investiert“, sagt Deinert. So ist die Anlage nicht nur wieder auf dem modernsten Stand. Drei Spielfelder sind auch die Bedingung, um im Tennis-Verband Niederrhein (TVN) am Medenspielbetrieb teilzunehmen.

Ohnehin sind sich die 120 Mitglieder der Union-Abteilung nicht zu schade, selbst anzupacken. Die Installation einer neuen Beregnungsanlage, Reparaturen am Außenzaun oder die Modernisierung des Platzhauses – gemeinsam schafft man eine Menge. Während der Corona-Zeit wurde im Klubhaus ein neuer Boden verlegt, zudem sorgte man für eine neue Theke und eine neue Bestuhlung. Auch eine Terrassenüberdachung wurde gebaut, da­rüber hinaus die Flutlichtanlage instandgesetzt. „Es gibt wirklich jedes Jahr ein Projekt, das wir als Verein ins Auge fassen. Und wenn wir Leute brauchen, die tatkräftig mithelfen sollen, haben wir sofort mehrere an der Hand“, sagt Marcel Deinert. Die Dorfgemeinschaft funktioniert auch in Sachen Tennis.

Besonders stolz ist man in Wetten auch darauf, endlich wieder am Medenspielbetrieb teilzunehmen. Zwei Mannschaften kämpfen in diesen Wochen um Zählbares: die Herren der offenen Klasse in der Kreisliga und die Herren 30 in der Bezirksklasse D. Außerdem trifft man sich regelmäßig mit anderen Vereinen zu Freundschaftsspielen.

„Jahrelang hat es in Wetten gar keine Tennis-Medenteams gegeben, jetzt gleich zwei. Wir profitieren auch davon, dass viele Fußballer zu uns herübergekommen sind“, sagt Deinert. Zudem gebe es Zuwachs von anderen Tennisvereinen in Kevelaer. Schließlich habe sich die Wettener Geselligkeit in der Region längst herumgesprochen.

Zum Hintergrund: In der Wallfahrtsstadt gibt es gleich fünf Tennisvereine. Der mitgliederstärkste ist der TV Blau-Weiß Kevelaer mit mehr als 300 Aktiven. Doch auch beim TC Eintracht Twisteden, dem TC Keckfoars Kervenheim und dem TV Winnekendonk wird der gelbe Ball übers Netz geschlagen.

„Es ist überhaupt nicht unser Anspruch, mit einer Mannschaft in der Verbands- oder Niederrheinliga mitzumischen. Wir sind ein Dorfverein, in dem es in erster Linie um die Gemeinschaft geht. Wir wollen ganz einfach nur, dass Gäste auf unserer Anlage sagen: ,Mensch, ist das aber schön hier‘“, sagt der Vorsitzende. Wenn sich donnerstags die Herren treffen, ist die Anlage regelmäßig voll. Auch eine Ladies-Night, Grillabende oder Saisoneröffnungsfeiern stehen jedes Jahr auf dem Programm. Das Vereinsleben steht nie still.