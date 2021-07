Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen sucht eine Torhüterin

Straelen Trainer Thomas Floeth braucht Ersatz für Zina Daguhn, die wegen einer Handverletzung ausfällt. Ihre Schwester Zoé könnte künftig eine andere Rolle übernehmen.

Lange, viel zu lange hatten die Handballer des SV Strae­len auf diesen Moment warten müssen. Nach fast acht Monaten, in denen es mehr oder weniger regelmäßig Ausdauer- und Fitness-Training sowie etliche Zoom-Meetings gab, öffneten sich für die Grün-Gelben im Juni wieder die Türen der Sporthalle. „In dem Moment wurde mir mehr denn je bewusst, wie sehr ich das alles vermisst habe“, sagt Thomas Floeth, Trainer der ersten Frauen-Mannschaft des SVS, der sich über den ersten Schritt zurück zur handballerischen Normalität freute. Von diesem Moment an wurde auf den für Mitte September geplanten Saisonauftakt in der Oberliga hingearbeitet.