Fußball-Regionalliga : SV Straelen holt Stürmer Gianluca Rizzo

Straelen Der Neuzugang spielte zuletzt für die U 23 von Borussia Dortmund. Früher war er für Borussia Mönchengladbach aktiv. Yassine Bouchama läuft jetzt doch eine weitere Saison für den SVS auf.

Rizzo spielte in der Jugend für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und bestritt für den Verein bei den Senioren 23 Partien in der Regionalliga. Danach wechselte er für eine Saison zum FC Ingolstadt II. Von 2017 bis 2020 lief der Offensivakteur für die U 23 von Borussia Dortmund auf. Bislang kam er auf 92 Einsätze in der Regionalliga und erzielte dabei 20 Treffer.