Spende : Station für kleine Forscher in Sevelen

Sevelen Neue Attraktion im St.-Antonius-Kindergarten. Die Stiftung „Rückenwind“ machte es finanziell möglich. Besonders beliebt ist das Mikroskop.

Dank der Stiftung „Rückenwind“ ist den Kindern des St.-Antonius-Kindergartens in Sevelen ein großer Wunsch erfüllt worden – eine „Forscherstation“. Da es im Alltag der Kinder unzählige Anlässe zum Entdecken und Forschen gibt, sah der Kindergarten dies als Anlass, durch die Anschaffung und den Einsatz der „Forscherstation“ den Kindern in dem Bildungsbereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) neue Impulse zu bieten und somit ihr Wissen und ihren Forschergeist auf spielerische, kindgerechte Art zu erweitern. Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, ihrer Experimentierfreude und Wissbegierde nachzugehen und diese auszuleben. Hierbei können die unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Phänomene kindgerecht und auf spielerische Weise entdeckt werden. So ist es, dank der vielfältigen unterschiedlichen Themensets, möglich, gemeinsam mit den Kindern die verschiedensten Experimente durchzuführen und sie dadurch in vielen Bereichen ihrer Entwicklung zu unterstützen, zu fordern und zu fördern.