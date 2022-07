Steigende Preise in Kevelaer : Inflation zu hoch – Imbiss steigt von Döner auf Pizza um

Für Taki Eken steht fest: „Istanbul ohne Döner ist kein Istanbul“, sagt er über den Traditionsimbiss in Geldern. Deswegen bleibt dort das Gericht auf der Karte. Auch wenn die Kosten für Zutaten, Energie und Co. weiter steigen. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Gelderland Die gestiegenen Waren- und Energiepreise sind schuld dran, dass ein Imbiss in Kevelaer die Fleischtasche nicht mehr anbietet. Bisher ein Einzelfall: Für „Istanbul“ in Geldern und die Issumer Betriebe kommt der Schritt nicht in Frage.