Kommentar Unsere Woche : Gewinn für die ganze Region

Meinung Weeze Angefangen hat es einst als Beachparty. Mittlerweile hat sich das Parookaville-Festival auf dem Flughafen-Gelände in Weeze zu einem Weltereignis entwickelt.

Festivals schmücken eine Stadt und sind ein so genannter „weicher“ Faktor der Wirtschaftsförderung. Die Stadt Moers zum Beispiel pumpt Jahr für Jahr Unsummen in ihr „New Jazz Festival“, dass heute „Moers Festival“ heißt. Und die Politik vor Ort versichert, dass man in New York oder Tokio Moers kennt, wegen des Festivals. Nun ja, das mag man glauben oder nicht, aber wir alle würden Wacken sicherlich nicht kennen, wenn sich dort nicht Jahr für Jahr Rockfans zur großen Schlammschlacht treffen würden. Insofern ist Parookaville ein ungeheurer Glücksfall für Weeze, für den Kreis und die Region und besonders natürlich auch für den Flughafen, der nicht nur vom Image profitiert, sondern dem das Festival auch Geld in die Kassen spült.