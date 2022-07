Fußball : Sponsor, Kunstrasen, großer Kader

Eins ist sicher: Der SC Auwel-Holt (blaue Trikots) geht auch in der neuen Saison in die Offensive. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Beim A-Ligisten SC Auwel-Holt ist die Stimmung bestens. Die einzige schlechte Nachricht: Neuzugang Luca Grootens hat einen Kreuzbandriss erlitten.

Von Nils Hendricks

Beim Sportclub Auwel-Holt ist die Stimmung aktuell bestens. Für die Seniorenabteilung konnte man einen neuen Hauptsponsor gewinnen. Und auch der Kunstrasenplatz wurde unlängst fertiggestellt. In Kürze rollt der Ball auf dem neuen Geläuf auch wieder unter Wettkampfbedingungen. Am Sonntag, 7. August, startet der Fußball-A-Ligist mit einem Heimspiel gegen Union Wetten in die neue Spielzeit im Oberhaus.

„Die Laune ist gut, der Austausch mit dem Vorstand funktioniert wunderbar. Neue Ideen werden schnell umgesetzt“, sagt Trainer Carsten Schaap. Auch auf dem Platz hat man in den vergangenen Wochen zielorientiert gearbeitet. Die größte Baustelle der Vorsaison wurde beseitigt. „Wir verfügen nun über 23 Feldspieler und vier Torhüter“, so Schaap. In der vergangenen Saison waren es noch 16 plus drei gewesen. „Wir sind nun in Defensive und Offensive breiter aufgestellt. Aber auch punktuell haben wir uns verbessert.“ So zum Beispiel auf den Außenpositionen. Schaap: „In der letzten Saison mussten wir viel durchs Zentrum spielen, da wir auf Außen keine Optionen hatten. Das hat sich nun geändert.“

Ein Wermutstropfen: In Luca Grootens zog sich einer der genannten offensiven Außenspieler kürzlich im Testspiel einen Kreuzbandriss zu. Von dem 21-Jährigen, der von Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen ins Nachbardorf wechselte, hatte man sich einiges erhofft, so Schaap. Mit einer Rückkehr rechne man erst im nächsten Jahr. Die anderen jungen Spieler, die vornehmlich aus der eigenen A-Jugend den Sprung in den Seniorenfußball wagen, hätten sich gut integriert, berichtet der Holter Übungsleiter und konstatiert: „Die Vorbereitung läuft sehr gut.“

Mit Blick auf das Teilnehmerfeld der Kreisliga A, die nach zwei Jahren im Zwei-Staffel-Modus nun wieder geeint ist, benennt Carsten Schaap einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel. Er freut sich über die Rückkehr zum alten Format. „Wir sind froh, dass die Liga jetzt wieder 18 Mannschaften umfasst. Realistisch spielen wir um die Plätze sieben bis zehn mit. Das sollte unser Ziel sein. Alles darüber wäre ein großer Erfolg. Wenn wir am Ende weiter oben sind, wäre ich gewiss nicht böse“, so der Coach.