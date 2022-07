Biologische Station im Rhein-Kreis : So gibt es keinen Ärger mit Wespen

Rhein-Kreis Die Biologische Station im Rhein-Kreis gibt Tipps, wie mit den Insekten umzugehen ist. Und sie macht deutlich, dass die Tiere sehr nützlich für den Menschen sind.

„Wir haben schon viele Anfragen zu diesem Thema erhalten“, sagt Michael Stevens, wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer der Biologischen Station im Rhein-Kreis. „Ursache ist vermutlich die Trockenheit der vergangenen Monate, die eine ungestörte Volksentwicklung ermöglichte“, so der Experte weiter. Die Spätfröste im Frühjahr hätten die Überlebensrate der Jungköniginnen reduziert. In diesem Jahr startete die Wespen-Population daher von einem normalen Niveau, außerdem gab es gute Witterungsbedingungen. Wespen verrichten in der Landschaft und im Garten nützliche Dienste. Genauso wie Bienen und Hummeln bestäuben sie Blüten. Sie vertilgen eine Menge Insekten und helfen, Schädlinge einzudämmen. Auch das „Recycling“ von Fallobst und Aas ist eine ihrer Aufgaben. Wie sich Wespen verhalten, hängt stark davon ab, wo sie sich gerade befinden. Außerhalb ihres Nestbereichs sind Wespen nicht aggressiv. Stiche erfolgen nur, wenn das Tier in die Enge getrieben werde. Diese Tipps gibt die Biologischen Station im Umgang mit den Tieren: