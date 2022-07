Ungewöhnliches Diebesgut im Kreis Kleve : Einbrecher stehlen Kiste mit Gurken

Straelen-Boekholt Ein ungewöhnliches Diebesgut verzeichnet die Polizei im Kreis Kleve. In Straelen haben unbekannte Täter tatsächlich Gurken mitgehen lassen. Damit die Angelegenheit nicht zu gesund wird, nahmen sie außerdem noch Getränke und eine Stange Zigaretten mit.

Im Zeitraum von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr, kam es in Straelen zu einem Einbruch in eine Gärtnerei am Kortweg. Der oder die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei über eine Tür Zugang zu einem Aufenthaltsraum.