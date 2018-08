Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten in Straelen.

In Straelen : Drei Verletzte nach Kollision auf Kreuzung

Straelen Einen Unfall mit drei Verletzten hat es am Freitag in Straelen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29-Jähriger aus Voerde gegen 8.50 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der Niersstraße aus Richtung Auwel-Holt in Fahrtrichtung Viersen.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 71-jährige Geldernerin mit ihrem Opel Corsa die Hetzerter Straße aus Richtung Winternam in Fahrtrichtung Straelen. Auf der Kreuzung der untergeordneten Niersstraße mit der Hetzerter Straße stießen die Autos ungebremst zusammen.