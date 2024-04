Landstraße bei Jüchen gesperrt Verkehrsunfall bei Waat fordert vier Verletzte

Der 38-jährige Mann am Steuer des touchierten Autos verlor die Kontrolle und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, so dass es frontal in ein weiteres Auto krachte. Letzteres war hinter dem des 19-Jährigen aus Jüchen gefahren. Die Fahrer aller drei Autos und der Beifahrer des 38-Jährigen erlitten bei dem Unfall Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.