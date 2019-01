Sperrung nach Verkehrsunfall: Fünf Personen nach Schulbusunfall leicht verletzt

Grevenbroich Am Dienstagmorgen ist ein Omnibus mit einem Pkw zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt, die Kreuzung an der Hülchrather Straße war für circa eineinhalb Stunden gesperrt.

Gegen 07.10 Uhr, war ein 68-jähriger Neusser mit einem Omnibus auf der Landstraße 142 aus Richtung Neuss in Richtung Grevenbroich unterwegs gewesen. Als der Busfahrer am Jägerhof nach links auf die Hülchrather Straße in Richtung Neukirchen abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer, ein 47-jähriger Grevenbroicher sowie der Busfahrer verletzten sich dabei leicht.