Klassentreffen in Geldern 50 Jahre nach Abitur

Klassentreffen : Wiedersehen zum „Goldenen Abitur“

Ein Wiedersehen in Geldern bei wundervollem Wetter und bester Laune. Foto: Stickelbrock

Geldern Genau 50 Jahre nach ihrem Abitur am Abendgymnasium in Kempen trafen sich die Klassenkameraden der Klasse 1 b zu einem Wiedersehen im Seehotel in Geldern. Zehn Abiturienten der Klasse leben noch, und sie alle kamen zu dem Treffen, nicht einer fehlte.

Schon nach wenigen Augenblicken erkannte man unter den weißen Haaren und den Bärten die alten Freunde wieder.

Zuerst wurde von den alten Zeiten erzählt, der fünf Verstorbenen gedacht, dann wurde lebhaft über die heutige Zeit gesprochen, Wirtschaft und Politik nicht ausgenommen. Nach dem Kaffeetrinken entstanden viele Fotos am See.



