Geldern: Radfahrer mit Leib und Seele

Geldern Der Mönchengladbacher Thomas M. Claßen hat in einem Radführer 15 Routen am Niederrhein ausgetüftelt und ausprobiert. Auf 192 Seiten gibt es Erlebnisberichte, Streckenbeschreibungen und Tipps.

Der Mönchengladbacher Thomas Claßen ist begeisterter Radfahrer und Vorstandsmitglied im ADFC Mönchengladbach. Er ist ein Radfahrer, der sogar an kalten Novembermorgen in kurzer Hose in die Pedale tritt. Für das Buch "Radeln für die Seele", das gerade im Droste Verlag erschienen ist, hat er 15 Touren zwischen 21 und 45 Kilometern Länge am gesamten Niederrhein von der Erft im Rhein-Kreis Neuss bis zum Rhein im Kreis Wesel zusammengestellt. Aus jeder Region am Niederrhein ist mindestens eine Route dabei. Der Start ist immer ein Parkplatz oder eine abgelegene Straße, wo das Auto problemlos und ohne Kosten ein paar Stunden stehen kann. Von dort aus gibt Claßen Übersichtskarten, Streckenprofile und GPS-Daten zum Download und Tipps zur Einkehr und Sehenswürdigkeiten am Rand der Strecke. Davon gibt es rund um Bislich im Kreis Wesel reichlich, wie Claßen auf seiner Erkundungsfahrt feststellt.

Zuhause am Computer hat er sich die Idee für eine Route zusammengestellt. Jetzt an diesem kalten Novembermorgen probiert er sie aus. Am Lenker gibt ihm sein iPhone den Weg vor, daneben ist eine Kamera montiert, mit der er die gesamte Fahrt filmt. Aus seinen Erinnerungen und dem Video schreibt er dann hinterher seinen Text. "Ich versuche bei allen Touren, Fahrten durch städtische Gebiete zu vermeiden", sagt Claßen. Seine Testfahrt durch den Kreis Wesel führt ihn vorbei an Schloss Diersfordt, durch die Rosenallee und an der Nabu-Naturarena vorbei, über den Damm durch die Rheinauen, vorbei an Obstbongerten ("Ich wusste vorher gar nicht, was eigentlich ein Bongert ist"), zur Obstkelterei in Hamminkeln und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten. Bis an der Schranke zum militärischen Bereich Endstation ist. Nachher recherchiert er: Dort ist der Standortübungsplatz Wesel-Bislicher Wald, nur bedingt zur Durchfahrt geeignet. "So etwas kommt oft vor: Am Computer passt alles, und vor Ort stellt man dann fest, dass man einen anderen Weg suchen muss", sagt Claßen. Also fährt er einen Teil des Weges zurück, biegt anders ab und fährt weiter durch unbekanntes Gelände, bis er ein paar Kilometer weiter wieder auf seine geplante Route trifft. "So funktioniert es auch", sagt Claßen schließlich. Sein Smartphone hat den Umweg aufgezeichnet.