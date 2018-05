Geldern : Berufsschüler bespaßen Kinder beim Katholikentag

Geldern Auf den ersten Blick wirkt der Raum im ersten Stock des Annette-von- Droste-Hülshoff-Gymnasiums mitten in Münster nicht wie ein Klassenzimmer. Plastiktiere stehen in Herden auf einem Teppich, in einem Zelt im Miniaturformat spielen Kinder, andere toben zwischen Tischen. Nicole Puschmann malt der kleinen Alena eine pinkfarbene Katze auf den Unterarm. "Die Farbe hat sie sich gewünscht", begründet Nicole. Sie ist Schülerin des Gelderner Liebfrauen-Berufskollegs und gehört zu einem Team aus Geldern, das sich freiwillig gemeldet hat, um bei der Kinderbetreuung während des Katholikentags zu helfen.

Dieses Angebot des Bistums Münster gibt es erstmals bei einem Katholikentag. Seit Wochen haben sich die jungen Betreuer mit der stellvertretenden Schulleiterin Sigrid Ridderskamp auf ihren Einsatz vorbereitet, nun zeigt sich, wie sich Theorie und Praxis unterscheiden. "Es klappt gut", sagt Nicole, "es sind je nach Uhrzeit unterschiedlich viele Kinder hier, da müssen wir spontan gucken, wer welche Aufgabe übernimmt. Eigentlich kann aber immer jeder das tun, was er gerne macht." Sie findet es spannend, welche unterschiedlichen Dialekte sie bei den Kindern hört: "Das ist faszinierend zu sehen, wo die Menschen alle herkommen, die hier am Katholikentag teilnehmen." Sie selbst hatte auch schon Gelegenheit, die Stadt zu erkunden - wenn mal nicht so viel los ist, lösen sich die Schülerinnen aus Geldern gegenseitig ab. Lehrerin Sigrid Ridderskamp freut sich "dass die Schülerinnen hier sehen, wie sich die Theorie aus dem Unterricht in der Praxis anwenden lässt". Vor allen Dingen aber komme die Möglichkeit bei Kindern und Eltern gleichermaßen gut an.

Annika Guinchard, die Alena in die Obhut der Schülerinnen gegeben hat, freut sich über das Angebot: "So toll habe mich mir die Kinderbetreuung nicht vorgestellt, die Kinder können hier so viel machen, das ist wirklich super", sagt sie.

(pbm/cb)