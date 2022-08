Mit dem Rad Kultur erleben : Musikalische Radtour am Rhein startet im September

Der Aalschokker an der Klappertorstraße ist die erste Station von Movimente in Monheim, die zweite der gesamten Tour. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

MOnheim Kulturfreunde erradeln sich die vielfältigen musikalische Angebote über eine Strecke von 28 Kilometern. Start ist Schloss Benrath. Tickets gibt es nur im Vorkauf.

(feli) Sport und Kultur-Fans aufgepasst. Mit Movimento – Die musikalische Radtour am Rhein – lässt sich Bewegung mit kulturellem Erleben verbinden. Am Sonntag, 11. September findet die Veranstaltung schon zum zweiten Mal statt – diesmal ohne Corona-Beschränkungen. Geradelt werden 28 Kilometer am Rhein entlang durch die Regionen Benrath, Monheim, Zons und Dormagen.

Gestartet wird am Schloss Benrath (Benrathetr Schlossallee Düsseldorf). Der Check-in ist ab 8.30 Uhr möglich. Ende der Radtour ist an der Christuskirche in Dormagen um circa 19 Uhr. Innerhalb eines Tages lässt sich per Fahrrad eine gesamte Kulturregion nachhaltig und umweltbewusst erleben. Laut Michael Rathmann, Initiator von Movimento, soll auf nachhaltigem Wege möglich gemacht werden, „mit viel Spaß und Entdeckungslust die Kulturprofile dieser vielfältigen Region“ zu erfahren.

In Monheim werden drei der Kulturaktivitäten angeboten. Die Station zwei der Radtour (nach Benrath) befindet sich in Haus Bürgel am Urdenbacher Weg. Der Musikarchäologe Hagen Pätzold führt Nachbauten von antiken Instrumenten vor. Die Vorführungen finden jeweils um 10, 10.30, 11, 11.30 und 12 Uhr statt.

Die dritte Station (zweite in Monheim) ist die Kulturraffinerie K714 an der Rheinparkallee. Dort treten Christoph Schläger und Marjon Smit mit Urban Horns auf. Die Auftritte beginnen jeweils um 11 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr, 12.30 Uhr und 13 Uhr.

Station vier befindet sich am Aalschokker an der Klappertorstraße 38. Durchgehend von 11 bis 15 Uhr können dort die Klanginstallationen „Les Structures Musicales“ des französischen Aktionskünstlers Etienne Favre bestaunt werden. Durch die mehrfachen Auftritte lassen sich Zeitablauf und Fahrtempo individuell gestalten, so der Veranstalter. Welche Programmpunkte wahrgenommen werden ist jedem selbst überlassen. Auch Abkürzungen zu nehmen, ist erlaubt.

Es werden zwei Touren angeboten. Um bei Tour eins mitzufahren wird das Tagesticket benötigt. Dieses kostet für Erwachsene 35 Euro (ermäßigt 25 Euro) und für Kinder bis zwölf Jahre 15 Euro. Mit diesem Ticket kann die gesamte Strecke mitgefahren werden. Die zweite Tour startet ab der sechsten Station, ab der Zollfeste Zons. Dafür kostet ein Ticket für Erwachsene 25 Euro (ermäßigt 15 Euro) und für Kinder bis zwölf Jahre 10 Euro. Die Tickets gelten als Fahrausweis im VRR- und VRS-Gebiet. Die Fahrradmitnahme ist nicht im Ticket enthalten.