Straelener Standort wird durch zwei weitere Mitarbeiter verstärkt : Keuck expandiert am Niederrhein

Das Team der Keuck Medien GmbH und Co. KG bietet nicht mehr nur in Straelen, sondern nun auch in Moers den gewohnten Service. Foto: Keuck Medien GmbH & Co. KG/Keuck Medien

Straelen Die Bereiche Agentur und Werbetechnik sind aus Straelen ins Moerser Gewerbegebiet Hülsdonk gezogen.

Die Keuck Medien GmbH und Co. KG ist mit den Bereichen Agentur und Werbetechnik von der Hubertusstraße in Straelen nach Moers ins Gewerbegebiet Hülsdonk gezogen. Seit Beginn des Jahres bietet Keuck den Kunden auch dort den gewohnten Service rund um die Bereiche Agentur, Werbetechnik und Druck – ergänzt durch das Personal und den Maschinenpark der Borkowitz Medien, die seit 2019 zur Keuck-Gruppe gehören. Der Standort in Moers firmiert ab sofort als Keuck Medien GmbH und Co. KG. Der Straelener Standort an der Max-Planck-Straße wird für die Straelener Kunden durch zwei weitere Mitarbeiter im Bereich Grafik und Kundenbetreuung verstärkt. Eine Beschriftungshalle im Raum Straelen erweitert das Angebot zusätzlich.

Mit Eröffnung des zweiten Standortes in Moers ändere sich für die Straelener Kunden – bis auf zusätzliche Vorteile – nichts, betont Benedikt Keuck, der zusammen mit seinem Bruder Sebastian Keuck die Keuck Medien als geschäftsführender Gesellschafter leitet. „Alle unsere Kompetenzen finden sich wie gewohnt in Straelen. Die Kundenbetreuung und der Bereich Grafik befinden sich hier zukünftig gebündelt an der Max-Planck-Straße 8. Es ergeben sich keinerlei Nachteile für die Straelener Kunden. Im Gegenteil.“ Von der Verstärkung des Grafik-Teams in Straelen und von der Zusammenlegung in Moers könnten die Kunden deutlich profitieren: „Zusammen verfügen wir insgesamt über 1000 Quadratmeter Produktionsfläche in Straelen und Moers. Die bieten ausreichend Platz zur kreativen Prozessgestaltung“, sagt Benedikt Keuck. Mit dem modernen Maschinenpark in Moers lassen sich demnach problemlos auch großflächige Motive drucken – sei es auf flexiblen oder starren Materialien, für den Messe- oder Ladenbau, zur Beschriftung von Autos und Nutzfahrzeugen oder für Textilien.

Sebastian Keuck (im Bild) führt gemeinsam mit seinem Bruder Benedikt das traditionsreiche Familienunternehmen. Archivfoto: evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Beschriftung von Fahrzeug-Flotten Angebot Keuck Medien ist stark in den Bereichen Agentur, Werbetechnik oder Druck aktiv. Große Projekte haben das Portfolio des Teams stetig erweitert und gestärkt. Dazu zählen etwa die Folierung von Lkw-Aufliegern, die Beschriftung von Fahrzeug-Flotten, Gebäuden oder Messewänden. Eine Beschriftungshalle nahe der Druckerei auf der Max-Planck-Straße in Straelen bietet die Möglichkeit der Produktion und Montage auch großflächiger Formate und großer Fahrzeuge. Ergänzt wird das Angebot durch das umfangreiche Angebot der Druckerei an vielfältigen individuellen Werbedrucksachen im Offset- und Digitaldruck. Kontakt Keuck Medien GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 8, Straelen, Telefon: 02834 91430.

Die Eröffnung in Moers ist ein weiterer Schritt in einer Entwicklung, die 2018 begann. Die Unternehmen Schrift & Bild und Keuck Druck, die von den beiden Brüdern Benedikt und Sebastian Keuck geführt wurden, fusionierten zum Jahresbeginn zur Keuck Medien GmbH + Co. KG. Das neue Unternehmen wird seitdem von beiden Brüdern gemeinschaftlich geführt und vereint die Unternehmensbereiche der bisherigen Medienagentur und des Druckhauses unter einem Dach. Mit der Fusion zu Keuck Medien wurde nicht zuletzt auch eine Familientradition fortgeführt. Denn die Keucks können in Straelen auf vier Generationen und 110 Jahre Tradition im Druck- und Medienbereich zurückblicken. In Moers war Anfang 2019 aus dem Traditionsunternehmen Siebdruck Borkowitz unter Beteiligung von Benedikt und Sebastian Keuck Borkowitz Medien geworden.