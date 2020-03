Nach Vorschlag der Grünen : Verwaltung für Einführung eines Feierabendmarktes in Geldern

Geldern Die Grünen hatten im Januar einen Antrag gestellt, die Umsetzbarkeit eines Feierabendmarktes zu prüfen. Die Verwaltung hält einen solchen Marktes für eine sinnvolle Ergänzung zum vorhandenen Angebot in der Innenstadt.

Die Stadtverwaltung steht der Einführung eines Feierabend­marktes in Geldern offen gegenüber. Dem heute tagenden Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wird empfohlen, die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Konzeptes für einen Feierabendmarkt in der Innenstadt zu beauftragen, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Die Verwaltung hat daraufhin die Marktbeschicker des Gelderner Wochenmarktes befragt, ob und in welcher Form sie sich an einem solchen Markt beteiligen würden. Das Ergebnis: Nur fünf von 25 Marktbeschickern hätten sich an einer Teilnahme an einem zusätzlichen Marktangebot interessiert gezeigt. Dennoch halte man die Planung eines solchen Marktes für eine sinnvolle Ergänzung zum vorhandenen Angebot in der Innenstadt, lautet das Ergebnis der durch die Wirtschaftsförderung und das Kulturbüro erfolgten Prüfung. „Mit einem solchen Markt haben auch für Wochenmärkte untypische Anbieter eine Chance, sich und ihre Produkte in der Innenstadt vielen Menschen zu präsentieren und zu verkaufen“, heißt es von der Verwaltung.